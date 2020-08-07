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  • У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящие Время". Серед них є українці
07 серпня 2020, пʼятниця, 20:47 9
Світ 2020-08-07T23:30:03+03:00
Українські Новини
У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящие Время". Серед них є українці

У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящие Время". Серед них є українці

Елизавета Кесельман
Лукашенко, Затримання журналіста, Білорусь, Мінськ
Журналістів телеканалу
Журналістів телеканалу "Настоящие Время" затримали в Мінську. Фото: "Настоящие Время"

У Мінську, де почали затримувати незалежних спостерігачів на достроковому голосуванні на виборах президента, правоохоронці затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящие время". Серед затриманих двоє громадян України - Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк.

Про це повідомляє телеканал "Настоящие время".

За інформацією телеканалу, Ромалійську, Гребенюка і росіянина Юрія Баранюка затримали в готелі "Мінськ" і зараз везуть у Московське райуправління міліції. Телефони затриманих кореспондентів телеканалу зараз заблоковані.

Телеканал "Настоящие время" зазначає, що його кореспонденти вже кілька тижнів висвітлюють вибори в Білорусі, а напередодні транслювали зірваний мітинг кандидата в президенти Світлани Тіхановської.

Як повідомляли Українські Новини, в Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років на підтримку головної суперниці Лукашенко Тіхановської.

Крім того, днями, главу виборчого штабу головної суперниці Лукашенко Тіхановської Марію Мороз затримали в Мінську. У відомстві причини не оприлюднили.

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