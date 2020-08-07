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07 серпня 2020, пʼятниця, 21:52 10
Кабмін 2020-08-07T23:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін проведе екстрене засідання через сплеск захворюваності на коронавірус

Кабмін проведе екстрене засідання через сплеск захворюваності на коронавірус

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, червона зона
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів проведе позачергове засідання у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації 8 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Завтра, 8 серпня, планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, де розглянуть питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в п'ятницю на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було розглянуто питання про розширення критеріїв визначення кольору епідеміологічної небезпеки.

Коментуючи це рішення, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що стрімке погіршення епідеміологічної ситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях.

Він підкреслив, що у зв'язку з встановленням Україною антирекордів із захворюваності, починаючи з 8 серпня, уряд переходить на надзвичайний режим роботи.

Зокрема, кілька разів на тиждень проводитимуться засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідеміологічною ситуацією в країні.

Як повідомляли Українськi Новини, Луцьк і Тернопіль викреслюють з "червоної зони" і переводять в "помаранчеву" і "жовту".

Тим часом, Харків потрапив у "червону зону", але відмовився посилювати карантин.

Також з понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях.

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