Луцьк і Тернопіль викреслюють із "червоної зони" і переводять у "помаранчеву" і "жовту"

Міста Луцьк і Тернопіль будуть переведені з "червоної зони" епідбезпеки поширення COVID-19 у "помаранчеву зону" і "жовту зону" з 8 серпня.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"На цьому засіданні було прийнято рішення, бо дозволяють епідеміологічні показники, місто Луцьк з "червоної зони" перевести в "помаранчеву зону" і місто Тернопіль перевести з "червоної зони "в жовту зону" з 8 серпня", - сказав він.

Також Степанов повідомив, що раніше в п'ятницю інформація, яка з'явилася в Центрі громадського здоров'я про розподіл регіонів за зонами епідбезпеки поширення COVID-19, є технічною помилкою співробітника центра.

Як повідомляли Українськi Новини, "червоний рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 c 3 серпня був встановлений в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.

"Укрзалізниця" зупинила продаж квитків у Луцьк і Тернопіль через епідемію коронавірусу.

Кабінет Міністрів розділив регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації з 1 серпня.

Також Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.