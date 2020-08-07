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07 серпня 2020, пʼятниця, 16:13 7
Економіка 2020-08-07T16:40:54+03:00
Українські Новини
Більше чверті українських закладів можуть закритися до кінця року

Більше чверті українських закладів можуть закритися до кінця року

Ольга Фандорина
Карантин, Кафе, карнтин, Збитки від коронавірусу
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

До кінця поточного року власник ресторану BEEF meat & wine (Київ) Руслан Шибаєв, який раніше розповів, як змінився середній чек укрїнців в ресторані, прогнозує закриття 20-30% закладів громадського харчування через карантин.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Думаю, що 20-30% (закриються). Але знову ж пальцем в небо, бо все залежить від того, наскільки вдалими були концепції ресторанів, багато хто тільки відкрилися перед карантином або ж ледве жевріли", - сказав Шибаєв.

При цьому він зазначив, що ресторанному бізнесу в Україні є куди розвиватися, тому що він відстає від найближчих сусідів - Польщі та Росії як за кількістю форматів, так і кількості нових місць.

На думку ресторатора, це пов'язано з відставанням за рівнем доходу населення, оскільки чим вище дохід, тим більше людей відвідують ресторани.

Крім того, Шибаєв вважає, що люди самі можуть відновлювати економіку, в тому числі відвідуючи ресторани і кафе.

Він сподівається, що економіка відновиться після кризи від пандемії коронавірусу не менше ніж за 2 роки.

Як повідомляли Українськi Новини, ресторатор Борисов може закрити 2-3 заклади через каранти.

Київ дозволив роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів і басейнів, на 105 день карантину в Україні.

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