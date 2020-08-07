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07 серпня 2020, пʼятниця, 06:40 9
Економіка 2020-08-07T07:30:02+03:00
Українські Новини
Середній чек столичного ресторану впав на 25% через карантин

Середній чек столичного ресторану впав на 25% через карантин

Елена Литвин
Ресторан, Карантин, BEEF meat & wine
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

В той час, як ресторатор Борисов може закрити 2-3 заклади через карантин, ресторан BEEF meat & wine (Київ) заявляє, що середній чек знизився на 25% до близько 825 гривень з людини після відновлення роботи.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив власник ресторану Руслан Шибаєв.

"(Середній чек) впав десь на 25%, а це говорить про те, що наші місцеві гості трохи економлять гроші, тому що не знають, скільки це все буде продовжуватися", - сказав він.

До карантину середній чек становив близько 1 100 гривень.

При цьому кількість гостей на сьогодні становить близько 60% докарантінного рівня.

Однак під час карантину Шибаєв зміг домовитися про постачання м'яса безпосередньо у американських фермерів, завдяки чому знизив ціну на нього в ресторані на 20-25%.

Ресторатор зазначив, що хоча через відсутність рейсів спостерігалися проблеми з поставками м'яса з США, ресторану вдалося уникнути браку продукції, оскільки з 17 березня по 12 травня заклад продавав страв максимум 15% від звичних обертів.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ дозволив роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів і басейнів, на 105 день карантину в Україні .

Після чого поліція склала 566 протоколів за порушення карантину на ринках і в ресторанах.

 
 
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