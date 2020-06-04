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04 червня 2020, четвер, 08:00 11
Бізнес 2020-06-04T09:30:26+03:00
Українські Новини
Ресторатор Борисов може закрити 2-3 заклади через карантин

Ресторатор Борисов може закрити 2-3 заклади через карантин

Елена Литвин
Карантин, Борисов, Коронавірус, ресторани Борисова
Дмитро Борисов. Фото: facebook.com/borisov.dima
Дмитро Борисов. Фото: facebook.com/borisov.dima

Мережа закладів громадського харчування "Сім'я ресторанів Дмитра Борисова" розглядає можливість закриття 2-3 закладів після скасування карантину, у той час як ресторан депутата Верховної Ради Миколи Тищенка "Велюр" працював в карантин.

Про це повідомив засновник мережі Дмитро Борисов під час онлайн-дегустації компанії Carlsberg Ukraine, передають Українські Новини.

"На жаль, не всі відкриються. Поки ми не знаємо, коли відкриємося, тому кожен день у нас нова вступна. Якщо буде все добре і найближчим часом нас відкриють, то постраждають 2-3 заклади", - сказав він.

За словами Борисова, це пов'язано з відносинами з орендодавцями, оскільки при відвідуванні гостей в кількості 20-30% докарантинного рівня ресторан не зможе виконувати взяті на себе зобов'язання.

Він зазначив, що для його мережі легше зафіксувати багатомільйонні збитки від проінвестованих коштів у ці заклади, ніж накопичувати борги, оплачуючи оренду і чекаючи, що через рік відвідуваність зросте до 50% докарантинного рівня.

Також Борисов заявив, що на сьогодні з урахуванням жорстких обмежень до роботи літніх майданчиків, ресторанів відвідуваність становить в середньому третину посадочних місць, які займали до карантину.

"Сім'я ресторанів Дмитра Борисова" об'єднує класичні ресторани Chicken Kyiv, "Канапа", "Ватра", "Oxota na Ovets", "Борсук", "Любчик" і smart casual ресторани (категорія закладів з цінами близько 1 євро за всі позиції в меню) Mushlya, DOGZ & BURGERZ, PINZARELLA, БПШ, "Білий Налив", "Бутерброд-бар", Philadelphia Roll & Bowl.

Зараз заклади мережі працюють у 13 містах України.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ розповіли, коли кафе і ресторани зможуть почати працювати повноцінно.

Також ресторатори кажуть, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.

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