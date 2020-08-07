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07 серпня 2020, пʼятниця, 13:15 10 Інфографіка
Суспільство 2020-08-07T15:00:03+03:00
Українські Новини
Укрзалізниця розробила програму підвищення безпеки пасажирів після побиття жінки в поїзді

Укрзалізниця розробила програму підвищення безпеки пасажирів після побиття жінки в поїзді

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Безпека пасажирів, Пасажирські перевезення
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" розробило комплексну програму підвищення безпеки перевезень в пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів, протиправних дій і порушень під час перевезення  пасажирів після випадку з побиттям жінки в купе поїзда.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З слів виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, реалізація програми розпочнеться в стислі терміни.

"Розроблена програма включатиме в себе підписання протоколу спільних дій з МВС з координації зусиль, пілотний проект з охорони в поїздах силами воєнізованої охорони Укрзалізниці, встановлення в пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю, формування так званої професійної групи "провокаторів" для боротьби з безквитковими перевезеннями, боротьбу з крадіжками на вокзалах", — повідомив він.

З слів Юрика, зазначену програму буде представлено ​​наступного тижня (10-16 серпня).

"Мета нашої комплексної програми — це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які в підсумку значно підвищать рівень безпеки і комфорту пасажирів під час подорожі", — резюмував він.

Програма підвищення безпеки в поїздах. Інфографіка: УкрзалізницяПрограма підвищення безпеки в поїздах. Інфографіка: Укрзалізниця

Як повідомляли Українськi Новини, Укрзалізниця вирішила звільнити частину працівників поїзда №9/10 "Київ - Маріуполь", де в ніч з 31 липня на 1 серпня побили і намагалися згвалтувати одну з пасажирок — журналістку телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову.

Раніше Солом'янський районний суд Києва заарештував підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування Лугової.

Лугова в соціальній мережі Facebook написала, що в поїзді "Маріуполь-Київ" вночі на неї напав громадянин Віталій Рудзько.

Лугова прокинулася від ударів по голові, пізніше чоловік почав чіплятися до неї.

Їй вдалося втекти в сусідній вагон і сховатися у провідниці.

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