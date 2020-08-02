Чоловіка, який намагався зґвалтувати жінку в купе поїзда на очах у сина, заарештували без застави

Чоловіка, який у вагоні поїзда "Укрзалізниці" побив і намагався зґвалтувати жінку, взято під варту на 2 місяці без застосування застави.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Києва в Facebook.

"За погодженням місцевої прокуратури слідчим відділом відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ Нацполіції м. в Києві чоловікові повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

У суботу, 1 серпня 2020 року, Солом'янським районним судом столиці підозрюваному обрано безальтернативна запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 28.09.2020 року включно.

За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Затриманий за напад в поїзді. Фото: Facebook/Прокуратура Києва

Як повідомляли Українські Новини, 1 серпня у потязі Київ-Маріуполь чоловік увірвався в чуже купе, де почав бити жінку і намагатися її зґвалтувати.

Крім того, співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку "Інтера ледь не зґвалтували в поїзді.