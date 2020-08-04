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04 серпня 2020, вівторок, 10:00 9
Суспільство 2020-08-04T11:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" звільнить співробітників, через недбалість яких сталася спроба зґвалтування жінки в поїзді

"Укрзалізниця" звільнить співробітників, через недбалість яких сталася спроба зґвалтування жінки в поїзді

Анна Рудык
Укрзалізниця, спроба зґвалтування, побиття в поїзді, Київ-Маріуполь
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Через недбалість працівників в поїзді №9/10 Київ-Маріуполь, в якому чоловік проник в купе і побив пасажирку, намагаючись зґвалтувати її, "Укрзалізниця" звільнить їх. Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзаліниці".

Так, повідомляється, що співробітники будуть звільнені, оскільки виявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень.

Під час оперативного службового розслідування інциденту було встановлено, що на станції П'ятихатки-Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов у вагон №3 і зайняв вільне місце.

"Близько 3:30 ночі до провідника вагону №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття і попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, передбаченої в таких випадках", - йдеться в повідомленні залізничного перевізника.

Зловмисника затримали правоохоронці, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення.

Таким чином, будуть звільнені провідник вагону, в якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктор поїзних бригад, старший майстер вагонного депо резерву провідників і заступник начальника Маріупольського вагонного депо.

Крім того, проведено додатковий інструктаж всіх провідників з недопущення такої ситуації в майбутньому і встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, чоловіка, який намагався зґвалтувати жінку в купе поїзда на очах у сина, арештували без застави.

Також "Укрзалізниця" попросила вибачення і поліцейський супровід потягів.

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