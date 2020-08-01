Побив і намагався зґвалтувати: у поїзді Київ-Маріуполь чоловік напав на жінку з дитиною

У суботу, 1 серпня, у поїзді №84 сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів скоїв напад на жінку з неповнолітньою дитиною. Чоловік увірвався в чуже купе і почав бити жінку і намагатися її зґвалтувати.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

Про інцидент відразу ж повідомили машиністові та начальнику поїзда. Зловмисника затримали правоохоронці.

"Поїзна бригада надала всі необхідні свідчення. Дії вказаної особи буде кваліфікувати офіційне слідство", - заявили в УЗ.

Водночас, в "Укрзалізниці" підкреслили необхідність відновлення супроводу поїздів далекого прямування під час руху співробітниками поліції, щоб забезпечити повну безпеку пасажирів.

Як повідомила сама потерпіла Анастасія Лугова в Facebook, їй вдалося вирватися і втекти з дитиною, після чого постраждала була госпіталізована, і лікарі діагностували у неї перелом щелепи. Поліція затримала зловмисника цим вранці.

"В купе я була з сином. Прокинулася від ударів по голові. Невідомий проник в наше купе, був одягнений лише в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити "Не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів ударити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, щоб він не бив сина", - написала Лугова.

Далі, за словами жінки, вона вмовила зловмисника перейти в його купе - мовляв, щоб не на очах у дитини. Коли вони перейшли, чоловік заблокував двері на замок і знову почав приставати. У цей момент заплакав син Анастасії.

"Ось він шанс на порятунок", - подумала я, і запропонувала вийти і піти заспокоїти сина під приводом, що дитина може розбудити всіх. Чоловік відпустив мене, але сказав, щоб я повернулася, інакше він мене знайде і буде гірше. Вийшовши з купе, я забігла до сина і ми босоніж побігли до провідниці. Та спала і не розуміла, що відбувається. Чоловік голий по вагону біг в нашому напрямку. Зрозумівши, що тут не знайду, ми побігли в інший вагон, де я почала кричати і стукати в усі двері. Найгірше те, що ніхто не відреагував. Проте потім. Ми знайшли захист у провідниці цього вагона", - йдеться в повідомленні.

Постраждала з дитиною доїхали до Києва. Зловмисника у цей час утримували в поїзді і не давали втекти - той хотів натиснути стоп-кран і вибити скло. О 07:11 на станції "Київ-Пасажирський" рейс вже чекав наряд поліції, яких викликав чоловік Анастасії. Там же неадеквата і затримали.