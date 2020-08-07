У Києві зростає захворюваність на коронавірус

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) порівняно з попередньою добою в Києві 6 серпня зросла на 186 осіб до 9 178.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"186 виявлених випадків тільки за минулу добу, 11 з них у дітей. На сьогодні в столиці вже 9 178 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", — сказав він.

Захворіли 94 жінки у віці від 19 до 84 років і 81 чоловік від 19 до 70 років, а також 7 дівчаток від 2 до 16 років і 4 хлопчики від 1 до 13 років.

У лікарні госпіталізовано 20 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 26 осіб, всього коронавірус подолали 3 163 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дарницькому районі — 47, Деснянському — 30 і Святошинському — 20 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, "Київхліб" закрили на карантин через спалах коронавируса.

Також 10 серпня, чотири області можуть бути виключені з "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки.