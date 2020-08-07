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07 серпня 2020, пʼятниця, 12:26 9
Суспільство 2020-08-07T13:00:02+03:00
Українські Новини
"Київхліб" закрили на карантин через спалах коронавірусу

"Київхліб" закрили на карантин через спалах коронавірусу

Анна Рудык
Карантин, Пекарня, Київхліб, Коронавірус, карантин в Києві, Коронавірус у Києві
Карантин. Фото: golos.ua
Карантин. Фото: golos.ua

Тоді як в Україні знову поставлено антирекорд захворюваності, влада Києва закрила на карантин цех-пекарню найбільшого виробника хліба і хлібобулочних виробів компанії "Київхліб" (Київ)  через 37 випадків коронавірусу.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"На підприємстві "Київхліб" спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили у них Covid-19. Після цього обстежили і протестували весь колектив — 77 працівників, 37 людей виявилис інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин, здійснюють посилену дезінфекцію", — сказав він.

Кличко зазначив, що всі хворі й контактні особи перебувають на самоізоляції.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 453 до 78 261, кількість померлих від захворювання — на 33 особи до 1 852 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 10,2%, кількість нових летальних випадків — на 6,5%.

Також з понеділка, 10 серпня, чотири області можуть бути виключені з "зеленого"  списку епідеміологічної небезпеки. 

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