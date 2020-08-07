Серпнева спека піде на спад, вдарять грози: синоптикиня розповіла про погоду на вихідних

У найближчі дні за прогнозом погоди в Україні антициклон Detlef з центром над країнами Балтії призведе до пекельної спеки, яка посилиться до +36, а посуха накриє всі області. На вихідних, 8-9 серпня, стовпчики термометрів трохи опустяться, місцями пройдуть грозові зливи.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"7 липня температура повітря протягом дня становитиме на Заході і Півночі + 26 + 32 градуси, на півдні, на сході і в більшості центральних областей +29 +34 градуси. Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний", - пише синоптик.

За її словами, в п'ятницю на Волині, в Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях вдень все ж є ймовірність короткочасних грозових дощів.

Синоптична карта

У Києві 7 серпня без істотних опадів, + 28 + 30 градусів.

На вихідних синоптик обіцяє жителям столиці "температурний рахат-лукум" - +26, +27 градусів.

У суботу, 8 липня в Києві буде сухо і сонячно, в неділю - місцями короткочасні грозові дощі.

Прогноз погоди в Україні в неділю, 9 серпня від Укргідрометцентру.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа в серпні можливі навіть заморозки.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.