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  • Серпнева спека піде на спад, вдарять грози: синоптикиня розповіла про погоду на вихідних
07 серпня 2020, пʼятниця, 06:00 5 Карта
Життя 2020-08-07T06:30:02+03:00
Українські Новини
Серпнева спека піде на спад, вдарять грози: синоптикиня розповіла про погоду на вихідних

Серпнева спека піде на спад, вдарять грози: синоптикиня розповіла про погоду на вихідних

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Погода на вихідних
Погода Фото: Валерія Назаренко
Погода Фото: Валерія Назаренко

У найближчі дні за прогнозом погоди в Україні антициклон Detlef з центром над країнами Балтії призведе до пекельної спеки, яка посилиться до +36, а посуха накриє всі області. На вихідних, 8-9 серпня, стовпчики термометрів трохи опустяться, місцями пройдуть грозові зливи.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"7 липня температура повітря протягом дня становитиме на Заході і Півночі + 26 + 32 градуси, на півдні, на сході і в більшості центральних областей +29 +34 градуси. Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний", - пише синоптик.

За її словами, в п'ятницю на Волині, в Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях вдень все ж є ймовірність короткочасних грозових дощів.

Синоптична картаСиноптична карта

У Києві 7 серпня без істотних опадів, + 28 + 30 градусів.

На вихідних синоптик обіцяє жителям столиці "температурний рахат-лукум" - +26, +27 градусів.

У суботу, 8 липня в Києві буде сухо і сонячно, в неділю - місцями короткочасні грозові дощі.

Прогноз погоди в Україні в неділю, 9 серпня від Укргідрометцентру.

Як повідомляли Українські Новини, згідно  з прогнозом погоди на останній місяць літа  в серпні можливі навіть заморозки.

Раніше  синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні

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