Пекельна спека посилиться до +36, а посуха накриє всі області. Прогноз погоди на 7 серпня

7 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 29 ... + 31 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 26 ... + 31 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9 ... + 14 градусів, вдень + 19 ... + 24 градусів, у Моршині без опадів, температура вночі + 13 ... +15 градусів, вдень +28 ... + 30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі + 12 ... + 14 градусів, вдень +28 ... + 30 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі + 13 ... + 15 градусів, вдень + 30 ... + 32 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 14 ... + 19 градусів, вдень + 27 ... + 32 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 14 ... + 19 градусів, вдень + 30 ... + 35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 16 ... + 21 градусів, вдень +30 ... + 35 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 17 ... + 22 градусів, вдень + 31 ... + 36 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 17 ... + 22 градусів, вдень + 29 ... + 34 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 20 ... + 22 градусів, вдень + 33 ... + 35 градусів.

6 серпня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... + 26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа в серпні можливі навіть заморозки.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.