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07 серпня 2020, пʼятниця, 10:09 10
Медицина 2020-08-07T11:15:02+03:00
Українські Новини
За добу кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус збільшилась, а ІФА-тестів — зменшилась

За добу кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус збільшилась, а ІФА-тестів — зменшилась

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест на коронавірус
Тести на коронавірус. Фото: pixabay
Тести на коронавірус. Фото: pixabay

6 серпня було проведено 18 410 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 2,4% більше порівняно з попередньою добою, і 17 309 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 11,3% менше порівняно з 5 серпня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 35 719 тестувань, з них 18 410 методом ПЛР, а також 17 309 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 135 051 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 7 серпня надійшло 1 774 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 132 951 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 6 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 453 до 78 261, кількість померлих від захворювання — на 33 людини до 1 852 порівняно з попередньою добою

Раніше у МОЗ розповіли, як правильно підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус.

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