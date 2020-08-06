Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус: МОЗ дало рекомендації

Тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) поки є найефективнішим методом для визначення інфікування COVID-19. Так, 5 серпня в Україні було проведено 17 976 досліджень на коронавірус методом ПЛР, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою. ПЛР-дослідження показує наявність або відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу. Водночас, здавати тест найкраще вранці, відразу після нічного сну.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Facebook.

Медики надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту. Зокрема, перед проходженням ПЛР-тестування пацієнтові не рекомендується:

Вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки

Використовувати препарати для розсмоктування.

Через 3-4 години:

Жувати гумку або цукерки;

Чистити зуби, полоскати горло або рот;

Їсти чи пити;

Курити.

Як підготуватися до здачі ПЛР-тесту.

Також ЦОЗ показав відео, в якому розповідаються основні правила здачі тестів:

Взяти матеріал для досліджень можуть тільки медичні працівники, або представники мобільних бригад.

Вони мають використовувати такі засоби захисту:

медична маска або респіратор класу захисту не нижче FFP2;

захисні окуляри або щиток для особи;

ізоляційний захисний халат і шапочка;

рукавички.

Для відбору біологічного матеріалу потрібні:

стерильні тампони з дакрону або віскози або універсальні зонди;

шпатель;

транспортний епендорф із середовищем;

інструмент для маркування біологічного матеріалу;

направлення на лабораторне тестування;

пакети для направлення і контейнер з біологічним матеріалом.

Важливо простежити, щоб для мазків із рота і носа використовували окремі тампони або парасольки.

Як повідомляли Українські Новини, тест на коронавірус можна здати прямо в аеропорту

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