Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус: МОЗ дало рекомендації

Тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) поки є найефективнішим методом для визначення інфікування COVID-19. Так, 5 серпня в Україні було проведено 17 976 досліджень на коронавірус методом ПЛР, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою. ПЛР-дослідження показує наявність або відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу. Водночас, здавати тест найкраще вранці, відразу після нічного сну. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Facebook. Медики надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту. Зокрема, перед проходженням ПЛР-тестування пацієнтові не рекомендується: Вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки Використовувати препарати для розсмоктування. Через 3-4 години: Жувати гумку або цукерки; Чистити зуби, полоскати горло або рот; Їсти чи пити; Курити. Як підготуватися до здачі ПЛР-тесту. Також ЦОЗ показав відео, в якому розповідаються основні правила здачі тестів: Взяти матеріал для досліджень можуть тільки медичні працівники, або представники мобільних бригад. Вони мають використовувати такі засоби захисту: медична маска або респіратор класу захисту не нижче FFP2; захисні окуляри або щиток для особи; ізоляційний захисний халат і шапочка; рукавички. Для відбору біологічного матеріалу потрібні: стерильні тампони з дакрону або віскози або універсальні зонди; шпатель; транспортний епендорф із середовищем; інструмент для маркування біологічного матеріалу; направлення на лабораторне тестування; пакети для направлення і контейнер з біологічним матеріалом. Важливо простежити, щоб для мазків із рота і носа використовували окремі тампони або парасольки. Як повідомляли Українські Новини, тест на коронавірус можна здати прямо в аеропорту Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про правила в'їзду в Україну для іноземців . А також в МОЗ розповіли про правила роботи шкіл на час карантину.