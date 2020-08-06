підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 серпня 2020, четвер, 16:46 7
Медицина 2020-08-06T18:45:03+03:00
Українські Новини
Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус: МОЗ дало рекомендації

Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус: МОЗ дало рекомендації

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЛР-тести

Тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) поки є найефективнішим методом для визначення інфікування COVID-19. Так, 5 серпня в Україні було проведено 17 976 досліджень на коронавірус методом ПЛР, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою. ПЛР-дослідження показує наявність або відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу. Водночас, здавати тест найкраще вранці, відразу після нічного сну.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Facebook.

Медики надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту. Зокрема, перед проходженням ПЛР-тестування пацієнтові не рекомендується:

  • Вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки
  • Використовувати препарати для розсмоктування.

Через 3-4 години:

  • Жувати гумку або цукерки;
  • Чистити зуби, полоскати горло або рот;
  • Їсти чи пити;
  • Курити.

Як підготуватися до здачі ПЛР-тесту.Як підготуватися до здачі ПЛР-тесту.

Також ЦОЗ показав відео, в якому розповідаються основні правила здачі тестів: 

Взяти матеріал для досліджень можуть тільки медичні працівники, або представники мобільних бригад.

  • Вони мають використовувати такі засоби захисту:
  • медична маска або респіратор класу захисту не нижче FFP2;
  • захисні окуляри або щиток для особи;
  • ізоляційний захисний халат і шапочка;
  • рукавички.

Для відбору біологічного матеріалу потрібні:

  •  стерильні тампони з дакрону або віскози або універсальні зонди;
  •  шпатель;
  •  транспортний епендорф із середовищем;
  • інструмент для маркування біологічного матеріалу;
  • направлення на лабораторне тестування;
  • пакети для направлення і контейнер з біологічним матеріалом.

Важливо простежити, щоб для мазків із рота і носа використовували окремі тампони або парасольки.

Як повідомляли Українські Новини, тест на коронавірус можна здати прямо в аеропорту 

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про правила в'їзду в Україну для іноземців .

А також в МОЗ розповіли про правила роботи шкіл на час карантину.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні тести на коронавірус ПЛР-тести

З завтрашнього дня "Укрзалізниця" почне продавати ...
У Київській області почала зменшуватися кількість ...
МОЗ провів рекордну кількість тестів на коронавіру...
За добу кількість проведених тестів на антитіла до...
З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків
Новини
Українську військову розвідку знають у всьому світі: експерт оцінив зміну керівництва ГУР 18:19
З RAB-тарифом за європейським досвідом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче 18:08
У серпні рейтинг "Слуги народу" знову впав, а у ОПЗЖ - виріс 17:55
У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху 17:37
Курс нацвалюти на міжбанку на четвер. Гривня знову зміцнилася 17:30
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
більше новин
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok