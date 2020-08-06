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06 серпня 2020, четвер, 10:31 7
Медицина 2020-08-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
Кількість тестувань на антитіла до коронавірусу значно зросла

Кількість тестувань на антитіла до коронавірусу значно зросла

Надежда Комендантова
Карантин, МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Тестування на коронавірус
Тест. Фото: Pixele
Тест. Фото: Pixele

5 серпня в Україні було проведено 17 976 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою, і 19 513 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 6,1% більше порівняно з 4 серпня, тоді як другий день поспіль встановлено антирекорд з захворюваності на коронавірус

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За минулу добу в загальному було проведено 37 489 тестувань, з них 17 976 методом ПЛР, а також 19 513 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 116 641 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 6 серпня надійшло 1 805 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 131 177 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня було проведено 17 519 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції, що на 23,9% більше порівняно з попередньою добою, і 18 383 дослідження методом імуноферментного аналізу на антитіла до коронавирусу, що на 19,4% більше порівняно з 3 серпня.

Тим часом, з понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях

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