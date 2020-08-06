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06 серпня 2020, четвер, 09:40 19
Суспільство 2020-08-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків

В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків

Анна Рудык
МОЗ, МОЗ України, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 5 серпня в Україні зросла на 1 318 до 76 808, кількість померлих від захворювання — на 31 людину до 1 819 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,7%, кількість нових летальних випадків — на 29,2%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 6 серпня в Україні зареєстровано 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 819 летальних, 42 524 людини одужали.

За добу зафіксовано 1 318 нових випадків, одужали 997 людей, померла 31 людина.

Таким чином, 5 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 318 проти 997.

Кількість нових випадків захворювання 5 серпня становила 1,7% від загальної кількості захворілих на 4 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 6 серпня становила 32 465 осіб, що на 0,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 420), у Києві (8 992) та Рівненської області (6 538).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2898 випадків;
  • Волинська область — 4108 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1492 випадки;
  • Донецька область — 941 випадок;
  • Житомирська область — 2036 випадків;
  • Закарпатська область — 5539 випадків;
  • Запорізька область — 890 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5295 випадків;
  • Кіровоградська область — 713 випадків;
  • м. Київ — 8992 випадки;
  • Київська область — 3980 випадків;
  • Львівська область — 10 420 випадків;
  • Луганська область — 135 випадків;
  • Миколаївська область — 666 випадків;
  • Одеська область — 3748 випадків;
  • Полтавська область — 477 випадків;
  • Рівненська область — 6538 випадків;
  • Сумська область — 594 випадки;
  • Тернопільська область — 3177 випадків;
  • Харківська область — 4381 випадок;
  • Херсонська область — 242 випадки;
  • Хмельницька область — 1257 випадків;
  • Чернівецька область — 6383 випадки;
  • Черкаська область — 969 випадків;
  • Чернігівська область — 937 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися у 2021.

Також Кабмін зняв заборону на експорт масок та респіраторів.

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