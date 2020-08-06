В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків

Кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 5 серпня в Україні зросла на 1 318 до 76 808, кількість померлих від захворювання — на 31 людину до 1 819 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,7%, кількість нових летальних випадків — на 29,2%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 6 серпня в Україні зареєстровано 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 819 летальних, 42 524 людини одужали. За добу зафіксовано 1 318 нових випадків, одужали 997 людей, померла 31 людина. Таким чином, 5 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 318 проти 997. Кількість нових випадків захворювання 5 серпня становила 1,7% від загальної кількості захворілих на 4 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 6 серпня становила 32 465 осіб, що на 0,9% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 420), у Києві (8 992) та Рівненської області (6 538). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2898 випадків; Волинська область — 4108 випадків; Дніпропетровська область — 1492 випадки; Донецька область — 941 випадок; Житомирська область — 2036 випадків; Закарпатська область — 5539 випадків; Запорізька область — 890 випадків; Івано-Франківська область — 5295 випадків; Кіровоградська область — 713 випадків; м. Київ — 8992 випадки; Київська область — 3980 випадків; Львівська область — 10 420 випадків; Луганська область — 135 випадків; Миколаївська область — 666 випадків; Одеська область — 3748 випадків; Полтавська область — 477 випадків; Рівненська область — 6538 випадків; Сумська область — 594 випадки; Тернопільська область — 3177 випадків; Харківська область — 4381 випадок; Херсонська область — 242 випадки; Хмельницька область — 1257 випадків; Чернівецька область — 6383 випадки; Черкаська область — 969 випадків; Чернігівська область — 937 випадків. Як повідомляли Українські Новини, серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися у 2021. Також Кабмін зняв заборону на експорт масок та респіраторів.