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07 серпня 2020, пʼятниця, 08:28 6 Інфографіка
Суспільство 2020-08-07T09:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні 149-й день карантину. Коли він закінчиться

Сьогодні 149-й день карантину. Коли він закінчиться

Елена Новикова
Карантин, Пандемія, Коронавірус, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу
Карантин в Україні. Фото: pixabay
Карантин в Україні. Фото: pixabay

Сьогодні розпочався 149-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 22 липня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 25 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там діятиме обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) та на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Зональний карантин в Україні. Інфографіка: МозЗональний карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 10 серпня, у чотирьох областях можуть посилити карантин.

Раніше Міносвіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл в умовах карантину.

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Сьогодні 149-й день карантину. Коли він закінчиться
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