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06 серпня 2020, четвер, 22:33 9
Медицина 2020-08-06T23:23:07+03:00
Українські Новини
У Вінниці помер від коронавірусу лікар обласної лікарні

У Вінниці помер від коронавірусу лікар обласної лікарні

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу, Смерть від коронавірусу в Україні
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

У Вінниці від коронавірусу помер лікар обласної клінічної лікарні ім. Пирогова Ігор Данилюк.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

Як повідомляється, 51-річний чоловік працював лікарем у гематологічному відділенні.

Пацієнт поступив до реанімації 3 серпня у важкому стані. У нього був СOVID-19, двостороння пневмонія 4 класу, дихальна недостатність, 80% ураження легень.

Крім того, чоловік хворів на гіпертонічну хворобу другого ступеня і мав ожиріння.

5 серпня пацієнта приєднали до апарату ШВЛ. Через сильне запалення і набряк легенів він помер.

Через смерть лікаря проведуть розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 19 липня на Бердянській підстанції "швидкої допомоги" коронавірусну інфекцію підтвердили в 10 співробітників.

Також 4 серпня зафіксували антирекорд з госпіталізації хворих на коронавірус. На стаціонарне лікування було покладено 293 хворих на коронавірусну інфекцію.

У Сумах у пологовому будинку зафіксували спалах коронавірусу, заклад закрили на двотижневий карантин. Коронавірусну інфекцію зафіксували в чотирьох медиків. Вони направлені на лікування, а 12 контактних співробітників - на самоізоляцію.

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