У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів

В той час, як в Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення, у Сумах у Клінічному пологовому будинку Пресвятої Діви Марії стався спалах захворювання на коронавірусну інфкцію Covid-19, його закрили на двотижневий карантин. Про це повідомляє сайт Сумської міськради.

"Під час позапланового обстеження працівників закладу коронавірус зафіксували в чотирьох медиків. Вони спрямовані на лікування, а 12 контактних співробітників - на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Також 18 контактних хворих перебувають під контролем, носієм інфекції стала пацієнтка, у якої виявили коронавірус.

Карантин у пологовому будинку оголошено на два тижні. На цей час буде призупинена госпіталізація вагітних і породіль у відділення патології вагітних та акушерське відділення.

"Пацієнток будуть тимчасово приймати в обласний перинатальний центр", - уточнюють в Сумській міськраді.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня "червоний рівень епідемічної небезпеки встановлено у Луцьку, Тернополі та у Кіцманському районі Чернівецької області.