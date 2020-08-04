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04 серпня 2020, вівторок, 08:22 7
Суспільство 2020-08-04T09:18:46+03:00
Українські Новини
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів

У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів

Ольга Фандорина
пологовий будинок, Коронавірус, Спалах коронавірусу
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

В той час, як в Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення, у Сумах у Клінічному пологовому будинку Пресвятої Діви Марії стався спалах захворювання на коронавірусну інфкцію Covid-19, його закрили на двотижневий карантин. Про це повідомляє сайт Сумської міськради.

"Під час позапланового обстеження працівників закладу коронавірус зафіксували в чотирьох медиків. Вони спрямовані на лікування, а 12 контактних співробітників - на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Також 18 контактних хворих перебувають під контролем, носієм інфекції стала пацієнтка, у якої виявили коронавірус.

Карантин у пологовому будинку оголошено на два тижні. На цей час буде призупинена госпіталізація вагітних і породіль у відділення патології вагітних та акушерське відділення.

"Пацієнток будуть тимчасово приймати в обласний перинатальний центр", - уточнюють в Сумській міськраді.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня "червоний рівень епідемічної небезпеки встановлено у Луцьку, Тернополі та у Кіцманському районі Чернівецької області.

Тим часом у Тернополі, який теж віднесли в "червону" зону за епіднебезпекою, пасажири потяга, який їхав з Херсона, влаштували бунт, щоб він зупинився в місті, незважаючи на заборону "Укрзалізниці".

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