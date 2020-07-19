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19 липня 2020, неділя, 17:42 8
Суспільство 2020-07-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
У підстанції "швидкої" в Бердянську спалах коронавірусу: захворіли десять медиків

У підстанції "швидкої" в Бердянську спалах коронавірусу: захворіли десять медиків

Надежда Комендантова
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Коронавірус у медиків
Швидка допомога Фото:: Автоспецпром
Швидка допомога Фото:: Автоспецпром

В той час, як в Україні знизилася кількість хворих на коронавірус за добу, станом на неділю, 19 липня, на Бердянській підстанції "швидкої" коронавірус підтвердився у 10 працівників. Хворобу виявили після тестування ПЛР-методом.

Про це йдеться на сторінці Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Facebook.

"Оперативна інформація щодо захворювання працівників Бердянської підстанції:  станом на 19.07 захворювання підтвердилося у 10 співробітників методом ПЛР", — сказано в повідомленні.

Повідомляється також, що у половини інфікованих є клінічні прояви хвороби у вигляді нежиті і підвищеної температури. В інших хвороба протікає безсимптомно.

Як повідомляли Українські Новини, в одеському дитячому будинку "Перлинка" заразилися коронавірусом 15 дітей і двоє дорослих. Зараз дитячий будинок закрили на карантин.

Тим часом у гуртожитку київського вузу спалах коронавірусу.

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