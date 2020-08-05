В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус

той час, як МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за добу . За минулу добу, 4 серпня, було госпіталізовано 293 хворих на коронавірусну інфекцію у

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У нас черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих, за останню добу було госпіталізовано 293 людини", - сказав він.

Серед 1 271 осіб, у яких 4 серпня була підтверджена коронавірусна інфекція, 82 дитини і 53 медпрацівники.

Всього з початку епідемії захворіли 5 318 дітей і 8 918 медпрацівників.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 19 008 хворим.

У підключенні до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 554 хворих на коронавірусну інфекцію.

Станом на ранок 5 серпня в лікарнях перебувають 4 935 осіб, 136 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Серед тих, що одужали 6 598 медпрацівників.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 серпня було госпіталізовано 250 хворих на коронавірусну інфекцію.

Також 4 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 271 до 75 490 , кількість померлих від захворювання - на 24 особи до 1 788 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 19,8% , кількість нових летальних випадків знизилося на 7,7%.

Міністерство охорони здоров'я не виключає перевантаження лікарень хворими на коронавірусну інфекцію при надходженні до стаціонару 200 осіб щодня.

Тим часом, Кабмін зняв заборону на експорт масок і респіраторів.