В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус

За минулу добу, 4 серпня, було госпіталізовано 293 хворих на коронавірусну інфекцію у той час, як МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за добу. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передають Українські Новини. "У нас черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих, за останню добу було госпіталізовано 293 людини", - сказав він. Серед 1 271 осіб, у яких 4 серпня була підтверджена коронавірусна інфекція, 82 дитини і 53 медпрацівники. Всього з початку епідемії захворіли 5 318 дітей і 8 918 медпрацівників. Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 19 008 хворим. У підключенні до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 554 хворих на коронавірусну інфекцію. Станом на ранок 5 серпня в лікарнях перебувають 4 935 осіб, 136 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Серед тих, що одужали 6 598 медпрацівників. Як повідомляли Українськi Новини, 3 серпня було госпіталізовано 250 хворих на коронавірусну інфекцію. Також 4 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 271 до 75 490 , кількість померлих від захворювання - на 24 особи до 1 788 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 19,8% , кількість нових летальних випадків знизилося на 7,7%. Міністерство охорони здоров'я не виключає перевантаження лікарень хворими на коронавірусну інфекцію при надходженні до стаціонару 200 осіб щодня. Тим часом, Кабмін зняв заборону на експорт масок і респіраторів.