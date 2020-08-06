Через спеку із завтрашнього дня до Києва заборонили заїжджати вантажівкам

Комунальна корпорація "Київавтодор" обмежила рух вантажних автомобілів у зв'язку зі спекою з 10:00 до 22:00 із 7 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 10:00 до 22: 00 обмежений в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш як 7 тонн через підвищення денної температури повітря понад 28 градусів", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, обмеження діє на всіх під'їздах до Києва.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві в липні виріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху.

Тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-ти мільйонний Мехіко.

Крім того, у 2019 році середньостатистичний водій в Києві провів в пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.