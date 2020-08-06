підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 серпня 2020, четвер, 18:16 5
Транспорт 2020-08-06T23:30:04+03:00
Українські Новини
Через спеку із завтрашнього дня до Києва заборонили заїжджати вантажівкам

Через спеку із завтрашнього дня до Києва заборонили заїжджати вантажівкам

Ольга Фандорина
ситуація на дорогах, Затори в Києві, Автомобільні затори
Фура. Вантажівка. Фото: facebook.com/lvivpolice
Фура. Вантажівка. Фото: facebook.com/lvivpolice

Комунальна корпорація "Київавтодор" обмежила рух вантажних автомобілів у зв'язку зі спекою з 10:00 до 22:00 із 7 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 10:00 до 22: 00 обмежений в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш як 7 тонн через підвищення денної температури повітря понад 28 градусів", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, обмеження діє на всіх під'їздах до Києва.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві в липні виріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху.

Тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-ти мільйонний Мехіко.

Крім того, у 2019 році середньостатистичний водій в Києві провів в пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.

Більше новин про: ситуація на дорогах Затори в Києві Автомобільні затори

Суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт до 21 вересня
Київський аеропорт ім. Сікорського відсьогодні ввів реєстрацію на внутрішні рейси за е-паспортами
Новини
У Зеленського очікують швидкий обмін полоненими: в списках близько 100 осіб 23:05
У Вінниці помер від коронавірусу лікар обласної лікарні 22:33
Інформації про можливих співучасників підозрюваного в тероризмі Карімова немає, - СБУ 21:57
Суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт до 21 вересня 21:52
Зеленський поїхав на Донбас перевіряти дотримання перемир'я 21:39
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
більше новин
У центрах зайнятості відновили особистий прийом громадян
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok