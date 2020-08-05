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05 серпня 2020, середа, 12:28 7
Життя 2020-08-05T13:30:02+03:00
Українські Новини
Без дощів, але зі спекою: прогноз погоди до кінця тижня

Без дощів, але зі спекою: прогноз погоди до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Наталка Діденко
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

Погода в Україні і Києві найближчим часом буде як і раніше спекотною. Водночас буде сухо, до кінця тижня опадів не передбачається у той час, як в кінці місяця можливі заморозки.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

Вона повідомила, що у четвер, 6 серпня, дощів чекати не варто очікувати. Це пов'язано з антициклоном, який зараз циркулює над нашою країною.

"Тому завтра, 6-го серпня, опадів - немає. Сухо, сонячно і спекотно. Правда, у другій половині дня уздовж північного кордону - Волинь, Рівненська, Житомирська область, Київська область, Чернігівська, Сумська - набіжать хмари і іноді можливий дощ з грозою. Але ще раз - тільки в північних районах вказаних областей ", - повідомила синоптик.

Зі слів синоптикині, температура повітря в Україні 6 серпня буде високою, від +28 +33 градуси, на півдні і на сході місцями до +35 градусів. У Києві четвер обіцяє бути сухим і сонячним, з температурою повітря +30 +32 градуси.

Діденко зазначила, що на вихідних в столиці трохи похолодає, але дощів поки не передбачається.

"На вихідних в Києві градуси трохи спустяться вниз, до більш комфортних, +25 +27. Дощів поки не видно", - зазначила синоптик.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні

Тим часом, синоптики не прогнозують нічого аномального в останній місяць літа

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