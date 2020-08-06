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06 серпня 2020, четвер, 11:52 14
Економіка 2020-08-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" запропонував українцям кілька тарифних планів і встановив річну ціну

"Нафтогаз" запропонував українцям кілька тарифних планів і встановив річну ціну

Анна Рудык
Газ, Нафтогаз, Ціни на газ, Ціна на газ для населення
Платіжки за газ
Платіжки за газ

 Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", після підвищення ціни на газ для населення, запропонувала українцям два тарифних пакети на газ. Про це сказано на офіційному сайті компанії.

Так, перший тариф, який був представлений раніше — "Місячний" — на який були автоматично переведені споживачі з 1 серпня. За таким тарифом за газ доведеться заплатити 3,24 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування доставки) у серпні.

Також "Нафтогаз" пропонує тариф "Річний", підключити який українці зможуть тільки з 15 серпня в особистому кабінеті на сайті компанії. За ним ціна становитиме 4,73 грн (з ПДВ, без урахування доставки) протягом року.

Для бізнесу "Нафтогаз" пропонує ще три тарифні пакети, за якими ціна визначається індивідуально: "Велика справа" (з рекомендованим місячним обсягом споживання від 100 тис. куб. м), "Зручний бізнес" (від 10 тис. до 100 тис. куб. м ) і "Все включено" (до 10 тис. куб. м).

Тарифи на газ. фото:Тарифи на газ. Фото: "Нафтогаз"

Як повідомляли Українські Новини, в Мінрегіоні розвінчали міфи про реструктуризацію боргу  і повідомили, що у боржників комуналку не будуть відбирати квартиру.

Раніше Кабмін змінив механізм визначення ціни  скрапленого газу для населення.

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