Договір з банком. На що звертати увагу, щоб не отримати неочікуваний борг

Іноді власники карток ризикують отримати борг за кредитом , про який не знали. Анкета або договір, який підписує клієнт банку при оформленні картки, може містити пункти, які прирівняють його до кредитного договору Анкета або договір, який підписує клієнт банку при оформленні картки, може містити пункти, які прирівняють його до кредитного договору . У пресслужбі Національного банку розповіли , як цього уникнути.

Ситуація, коли при оформленні платіжної картки клієнт підписує анкету-заяву або договір на обслуговування банком, а йому крім звичайної платіжної картки додатково вручають ще й кредитну з лімітом 5 тис. грн. стандартною вимогою при цій процедурі є "поставити галочку" про ознайомлення з умовами та правилами обслуговування. Іноді клієнт за замовчуванням зобов'язується стежити за зміною умов обслуговування на вебсайті банку. Якщо такою карткою не користуватися, але і не закрити, то через кілька років кредитний ліміт перетвориться в борг за кредитом. Сума складатиметься з відсотків за користування кредитом, пені та безпосередньо тіла кредиту.

Фахівці кажуть, що така анкета або договір приєднання можуть бути фактично кредитним договором з банком. Згідно з Цивільним кодексом України такі документи прирівнюються до кредитних договорів. Однак навіть в таких анкетах мають бути прописані основні умови фінансової послуги. Якщо цієї інформації немає, фінансова установа порушує права. Підписуючи таку анкету або договір приєднання, в перспективі можна отримати зобов'язання, незважаючи на те, що клієнт міг не повністю зрозуміти умови користування кредитним лімітом.

Як уникнути такої ситуації?

звертати увагу на вартість користування кредитним лімітом. Ця інформація має бути вказана в правилах і умовах, розміщених на сайті. Також фінансова установа зобов'язана вказувати в анкеті-заяві вартість послуг, а в договорі приєднання - штрафи в разі прострочення.

звертати увагу на те, що за умовами договору фінансова установа може отримати право змінювати в односторонньому порядку комісії, тарифи, а також розмір кредитного ліміту. Однак, вона зобов'язана повідомляти про відповідні зміни на своєму веб-сайті за 30 днів до набрання ними чинності.

взяти в банку паспорт споживчого кредиту, в якому відображено вартість і основні умови кредитного ліміту. Банк зобов'язаний його видавати в разі кредиту більше ніж мінімальная зарплата (зараз це 5238 грн), Інакше він порушує Закон України "Про споживче кредитування".

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