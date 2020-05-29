Банк не выдает зарплатную карту без кредитки. Как отказаться и защитить свои права

В то, время как Национальный Банк с 2021 года разрешил украинцам самостоятельно выбирать банк для зарплаты, если при выдаче зарплатной или пенсионной карты банк утверждает, что не может выдать ее без кредитной, он нарушает законодательство. Об этом говорится в ответах на самые актуальные вопросы Национального банка, передают Українські Новини.

В банках могут навязывать дополнительные услуги. Часто граждане жалуются в НБУ, что при выдаче зарплатной или пенсионной карты, банки выдают или предлагают еще и кредитку. Однако, предлагать свои услуги, даже настойчиво, не является нарушением прав потребителей, сообщают в Нацбанке.

"Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной – он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу. Украинское законодательство запрещает такие действия (статья 55 Закона Украины "О банках и банковской деятельности"). Клиент имеет полное право отказаться от навязанной кредитной карты ", – говорится в сообщении.

В НБУ сообщают, что частые случаи навязывания услуг – в отношениях по кредитам. Однако, клиенты не всегда понимают, что им банк навязывает услуги. Поэтому, они не защищают свои права.

Показательные примеры навязывания услуг

Банк выдает кредитную карточку вместе с зарплатной.

Банк включает обязательную страховку определенной страховой компании в пакет услуг при получении кредита, даже если клиент желает застраховаться в другой компании.

Продает страховку от несчастных случаев при обмене валюты.

Если самовольно подключил услугу sms-информирования и взимает за это комиссию.

К чему может привести навязывание кредитных карточек

Вместе с зарплатной клиент получил кредитную карточку, и не пользуется ею, банк может взимать условно по 20 грн. за обслуживание. У человека накапливается долг, а он даже не знает об этом. "В лучшем случае банк сообщит о возникновении задолженности, когда клиент не внесет на кредитку обязательный минимальный платеж в следующем месяце, в худшем – клиент узнает о долге, когда он достигнет значительной суммы", – сообщается на сайте НБУ.

В другой ситуации, когда клиент получил кредитную карточку вместе с зарплатной, баланс на счете отражается с учетом кредитного лимита. Поэтому клиент может пользоваться карточкой, не понимая, где его собственные средства, а где кредитные, за которые нужно платить проценты.

Как разрешить ситуацию

Сначала клиент должен написать жалобу на имя руководства банка. Если учреждение пренебрегает жалобой, нужно обратиться в НБУ. Профильное подразделение, который обрабатывает все жалобы - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг. Если специалисты обнаружат признаки нарушений, они обращаются непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию.

Раннее Українські Новини сообщали, переводить более 5 тысяч на карту можно без подтверждения и ограничения по сумме. Во время карантина, украинцы больше делали денежных переводов и меньше пополняли карточки.