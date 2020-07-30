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30 липня 2020, четвер, 13:00 10
Економіка 2020-07-30T14:45:03+03:00
Українські Новини
Клієнти Приватбанку зможуть знімати готівку з карток на касах трьох мереж супермаркетів

Клієнти Приватбанку зможуть знімати готівку з карток на касах трьох мереж супермаркетів

Анна Рудык
Приватбанк, готівка, картка, зняття готівки
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк запроваджує послугу "Готівка на касі" в магазинах "Сільпо", "Фора" і Varus.

Про це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Вказується, що з 1 серпня Приватбанк при партнерстві з Mastercard розширює в Україні можливості послуги "Готівка на касі" — отримання грошей з банківських карток на касах торгових точок.

"Зняти готівку можна буде також в POS-терміналах Приватбанку на касах супермаркетів "Сільпо", "Фора" і Varus", — повідомив керівник напрямку з роботи з торговими підприємствами Приватбанку Євген Васильцов.

Доступ до готівки на касі торгової точки, без необхідності шукати банкомат, отримають власники будь-якої дебетової картки Приватбанку (зарплатної, студентської, соціальної карти) та інших українських банків різних платіжних систем.

Для того щоб зняти готівку на касі торгової точки, покупцеві необхідно лише оплатити товар банківської картою і повідомити касира про бажання зняти готівку.

Зазначається, що максимальна сума видачі готівки за одну транзакцію становить 500 гривень незалежно від вартості покупки.

Після підтвердження операції введенням PIN-код банківської картки касир видасть чеки з деталями покупки товару і видачі готівки.

Як повідомляли Українські Новини, у "Приватбанку" запрацював єдиний додаток для фізосіб і підприємців.

Також на період карантину Приватбанк запровадив кредитні канікули.

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