Мінфін скоротив кількість банків для виплат бюджетникам

У той час, як в Україні почала зростати середня зарплата, Міністерство фінансів скоротило на 1 до 44 кількість банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, а також заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 вересня 2001 року № 1231 (в редакції постанови Кабміну від 27 грудня 2019 № тисяча сто п'ятьдесят-один), Міфіну публікує перелік уповноважених банків.

На сьогодні уповноважені здійснювати ці виплати 44 банки: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Агропросперіс Банк, Акордбанк, Акцент-Банк,Альфа-Банк, банки "Альянс", "Схід",

"Глобус", "Конкорд", "Кредит Дніпро "," Південний ",

" Східно-український банк "Грант", Ідея банк, Індустріалбанк, банк "Кліринговий дім",

Комерційний індустріальний банк, Креді Агріколь банк, Кредитвест банк, Кредобанк,

Крісталбанк, банк "Львів", Мегабанк, МетаБанк, Міжнародний інвестиційний банк, Мотор-банк,

МТБ банк, ОТП банк, Піреус банк МКБ, Полікомбанк, Полтава-банк, Правекс-банк, ПроКредит банк,

ПУМБ, Радабанк, Райффайзен банк Аваль, ТАСкомбанк, Укрбудінвестбанк, УкрСиббанк, Universal

Bank, банк " форвард ", а також Юнекс Банк.

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв постанову

№662, якою посилив відбір банків для виплат зарплат бюджетникам, пенсій і соціальних виплат.

Ряд банків, які не потрапили під нові критерії уряду, звернулися до суду з вимогою визнати незаконною постанову.

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

Так, наприклад, тепер одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і які вже отримували 500 гривень надбавки до пенсії, тепер будуть виплачувати по 685 гривень щомісяця. Виплату оформили "заднім числом" - тобто, самотні пенсіонери отримають гроші, починаючи з 1 січня.