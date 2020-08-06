Курс НБУ до понеділка: нацвалюта подорожчала

В той час, як в четвер, 6 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 серпня на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,4121 1 долар США 27,6793 1 швейцарський франк 30,4737 10 ієн 2,6246 10 російський рубль 3,7714 1 євро 32,7972

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні.

Раніше повідомлялося про те, що аналітики зробили прогноз курсу валют до 9 серпня. За їх словами, долар буде коливатися біля рівня 28 гривень. Ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.