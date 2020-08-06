У Рівненській області на молокозаводі спалах коронавірусу - захворіли 32 людини

У той час, як в Україні станом на 5 серпня зафіксували 1318 нових випадків зараження Covid-19, у Рівненській області на підприємстві "Дубномолоко" спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація, передають Українські Новини.

5 серпня коронавірусну інфекцію підтвердили у 24 працівників підприємства. А сьогодні інфекцію виявили ще у 8 працівників.

"Всі контактні працівники обстежуються методом ІФА-тесту. Також проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи з метою локалізації та поширення інфекції. Підприємство продовжує працювати у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Сумах у пологовому будинку зафіксували спалах коронавірусу, його закрили на двотижневий карантин. Коронавірусну інфекцію зафіксували в чотирьох медиків. Вони направлені на лікування, а 12 контактних співробітників - на самоізоляцію.

19 липня на Бердянській підстанції "швидкої допомоги" коронавірусну інфекцію підтвердили у 10 співробітників.

Також 4 серпня зафіксували антирекорд з госпіталізації хворих на коронавірус. На стаціонарне лікування було покладено 293 хворих на коронавірусну інфекцію.