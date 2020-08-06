Аудиторська компанія KPMG посварила свою львівську співробітницю за антисемітський пост, але не звільнила

Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив, що міжнародна аудиторська компанія KPMG Ukraine провела роз'яснювальну бесіду зі своєю співробітницею Наталією Макуховскою про неприпустимість проявів антисемітизму, проте не звільнила її з займаної посади.

Про це директор Українського єврейського комітету заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Міжнародна аудиторська компанія KPMG Ukraine повідомила, що вона провела бесіду зі співробітницею компанії Наталією Макуховскою, яка опублікувала антисемітський пост. Після бесіди Наталія прибрала зі своєї сторінки інформацію про те, де вона працює і опублікувала вірш з такими словами:" Немає ліку байдужим, ж_д не придумав такий лік, і плеще ж_деня в долоні, що множить світ таких калік ". Мабуть, бесіда пішла на користь! KPMG Ukraine, в свою чергу, прибрала можливість відзначити компанію в публікації. Тепер тегнуть можна тільки головний офіс", - написав Долинський.

У свою чергу в KPMG Ukraine заявили, "... що категорично засуджують будь-які прояви дискримінації. Повага до особистості і різноманітність завжди були і будуть нашими основними принципами по відношенню до людей... Ми вважаємо зроблені заяви неприпустимими і такими, що суперечать внутрішній політиці компанії. Зі співробітницею була проведена бесіда, що роз'яснює нашу позицію ".

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