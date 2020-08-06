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06 серпня 2020, четвер, 16:00 7
Кабмін 2020-08-06T17:15:02+03:00
Українські Новини
Кошти за пробне ЗНО учасникам повертають з фонду боротьби з коронавірусом

Кошти за пробне ЗНО учасникам повертають з фонду боротьби з коронавірусом

Елена Новикова
пробне ЗНО, Міносвіти, Фонд боротьби з коронавірусом
ЗНО. Фото: Pixabay
ЗНО. Фото: Pixabay

Міністерство освіти і науки повернуло понад 27,3 млн гривень за пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке онлайн змогли пройти менше ніж половина зареєстрованих.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства фінансів, передають Українські Новини. 

"Станом на 3 серпня Міністерство освіти і науки спільно Приватбанком повернули гроші за пробне ЗНО в навчальних закладах 110 тис. 554 учасникам" , - йдеться в повідомленні.

Сума повернутих коштів - 27,3 млн гривень, що становить 52,15% від загальної суми (52,4 млн гривень).

Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19, які були спрямовані в Приватбанк для їх повернення 218 тис. 663 учасникам.

Зазначається, що з метою своєчасного та повноцінного повернення коштів тим, хто їх оплатив, Мінфін спільно з Міністерством освіти напрацював найбільш спрощену процедуру повернення коштів через Приватбанк.

Вказується, що проведення виплат відбувається в період з 1 липня по 1 грудня 2020 через відділення Приватбанку.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Пробне ЗНО скасували через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

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