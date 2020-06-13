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13 червня 2020, субота, 11:42 6
Суспільство 2020-06-13T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні скасували пробне ЗНО через коронавірус

В Україні скасували пробне ЗНО через коронавірус

Валерия Драгомирова
ЗНО, Кабмін, Коронавірус, Скасування ЗНО
ЗНО. Фото: umannews.city
ЗНО. Фото: umannews.city

Кабінет Міністрів України через коронавірус скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке повинно було відбутися 15 червня. 

Про це йдеться в постанові уряду №480 від 12 червня, передають Українські Новини.

Згідно йому, урядом були внесені зміни в постанову №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів ослаблення протиепідемічних заходів", яким продовжено карантин з 22 травня по 22 червня 2020 року.

Згідно із затвердженими змінами, пробне ЗНО виключено з переліку заходів, проведення яких дозволено в період карантину (в підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово "пробне").

Як повідомляли Українські Новини, 5 травня Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.


Крім того, Зеленський закликав швидко встановити причини зростання випадків коронавірусу, щоб не посилювати карантин.

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