В Україні скасували пробне ЗНО через коронавірус

Кабінет Міністрів України через коронавірус скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке повинно було відбутися 15 червня.

Про це йдеться в постанові уряду №480 від 12 червня, передають Українські Новини.

Згідно йому, урядом були внесені зміни в постанову №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів ослаблення протиепідемічних заходів", яким продовжено карантин з 22 травня по 22 червня 2020 року.

Згідно із затвердженими змінами, пробне ЗНО виключено з переліку заходів, проведення яких дозволено в період карантину (в підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово "пробне").

Як повідомляли Українські Новини, 5 травня Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.



Крім того, Зеленський закликав швидко встановити причини зростання випадків коронавірусу, щоб не посилювати карантин.