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06 серпня 2020, четвер, 15:34 11
Президент 2020-08-06T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує з вересня збільшити мінімальну зарплату до 5 тис. гривень

Зеленський пропонує з вересня збільшити мінімальну зарплату до 5 тис. гривень

Ирина Николенко
Володимир Зеленський, Мінімальна зарплата, мінімалка, підвищення мінімальної зарплати
Мінімальна зарплата Фото: 112.ua
Мінімальна зарплата Фото: 112.ua

Збільшити мінімальну зарплату з 4 723 гривні на місяць до 5 тис. гривень президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді з вересня і розраховує на підтримку депутатами цієї ініціативи на позачерговій сесії в серпні, в той час, як ЄБА прогнозує, що підвищення "мінімалки" в кризу може призвести до збільшення кількості зарплат "у конвертах".

Про це повідомила на брифінгу заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, передають Українські Новини.

"Відповідні зміни до бюджету будуть запропоновані Верховній Раді розглянути найближчим часом, щоб з 1 вересня цього року мінімальна зарплата становила 5 тис. гривень ", - сказала Ковалів.

За її словами, основним джерелом для збільшених мінімальних зарплат буде економія на обслуговуванні державного боргу.

"Це важливий законопроект, який сьогодні Президент вносить до парламенту, і ми очікуємо, що парламент до кінця серпня, напевно, на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду цього законопроєкту (підтримає його) ... ", - сказала заступник керівника Офісу.

Вона також зазначила, що минулого тижня Кабінет Міністрів затвердив макроекономічний прогноз на 2021-2023 роки, в якому передбачено 2-етапне підвищення мінімальної зарплати в 2021 році: з січня - до 6 тис. гривень, з липня - до 6,5 тис. гривень.

На цій базі буде плануватися державний бюджет на 2021 рік, який Кабмін внесе до парламенту до 15 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, середня зарплата в червні збільшилася на 9,8%.

В травні заборгованість із виплати заробітної плати збільшилася на 4,9% порівняно з 1 травня до 3 142,792 млн гривень.

Також ФРУ заявляє про відсутність підстав для різкого підвищення мінімальної зарплати у 2021.

 

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