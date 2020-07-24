Підвищення "мінімалки" в кризу може призвести до збільшення кількості зарплат "у конвертах", - ЄБА

Збільшення розміру мінімальної зарплати збільшить навантаження на фонд оплати праців період кризи, що може призвести до збільшення кількості зарплат "у конвертах".

Так вважають фахівці в Європейській бізнес асоціації, передають Українські Новини.

"Як стало відомо із ЗМІ, в цьому році уряд планує підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тис. гривень. Крім того, бюджет-2021 розробляється виходячи з розміру мінімальної зарплати в 6-6,5 тис. гривень. На думку бізнес-спільноти Європейської бізнес асоціації, такі плани є тривожним сигналом про курс, взятий на збільшення податкового навантаження на оплату праці", - йдеться в ньому.

На думку бізнес-спільноти, збільшення мінімальної зарплати не тільки не призведе до відчутних позитивних результатів для бізнесу і громадян, а навпаки - можуть спричинити погіршення існуючої ситуації.

"Важливо зазначити, що в разі реалізації озвучених планів відчутно зросте максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску. При цьому найбільш відчутний удар буде завдано саме по сумлінних платниках податків, які відкрито виплачують заробітну плату своїм працівникам", - зазначили в асоціації.

У бізнесу існують небезпідставні побоювання того, що збільшення податкового тиску на оплату праці, ще й в період економічної кризи, буде стимулювати зростання сектора тіньових заробітних плат.

Згідно з повідомленням, збільшення тіньового сектору зарплат створить неконкурентні умови для сумлінних платників податків, а в гіршому випадку - ще й призведе до посилення тиску на сумлінних платників з боку державних органів.

"У разі збільшення мінімальної зарплати співтовариство буде наполягати, як мінімум, на пропорційному зниженні максимальної величини бази нарахування ЄСВ з метою недопущення зростання навантаження на сумлінних платників", - зазначили в ЄБА.

Асоціація очікує конструктивної дискусії щодо термінів і конкретних механізмів подальшого зниження податкового навантаження на оплату праці, які були б спрямовані як на стимулювання платників сумлінно платити податки і обов'язкові платежі, так і на перешкоджання схемами ухилення від їх сплати.

Раніше Українські Новини писали, що падіння ВВП вплине на доходи українців.

Також середня зарплата після зменшення у квітні почала зростати.