За травень борги за зарплатами зросли майже на 5%

Станом на 1 червня 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 4,9% порівняно з 1 травня до 3 142,792 млн гривень в той час, як у травні середня заробітна плата збільшилася на 1,1%, або на 112 гривень до 10 542 гривень на місяць порівняно з квітнем.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 червня 2020 року була зафіксована у Донецькій області – 666,009 млн гривень, Дніпропетровській – 422,780 млн гривень і Харківській – 458,812 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення АТО.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 червня 2020 року:

На 1 червня 2020 года, млн гривень в % до 01.05.2020 Всього 3 142,792 104,9 Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 48,822 98,7 Промисловість 2 321,753 105,1 - Добувна промисловість 372,291 129,1 - Обробна промисловість 1 850,414 101,3 - Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 47,437 126,4 - водопостачання; каналізація, поводження з відходами 51,613 91,1 Будівництво 50,610 95,9 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 31,280 100,5 Транспорт і зв'язок 277,893 110,5 Тимчасове розміщення та організація харчування 6,734 103,2 Інформація і телекомунікації 11,911 99,6 Фінансова діяльність 10,662 100,3 Операції з нерухомістю 60,093 100,5 Професійна, наукова та технічна діяльність 251,393 101,7 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 16,158 104,6 Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 5,657 107,8 Освіта 17,732 107,6 Охорона здоров'я та соціальна допомога 30,174 107,4 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,779 261,4 Надання інших послуг 1,145 114,3

Як повідомляли Українські Новини, на 1 травня 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 1,1% порівняно з 1 квітня до 2 996,722 млн гривень.

Також 1 липня в Україні збільшився прожитковий мінімум.