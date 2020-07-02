ФРУ заявляє про відсутність підстав для різкого підвищення мінімальної зарплати у 2021

В той час, як в Україні зріс з 1 липня прожитковий мінімум, Федерація роботодавців України зазначає, що підвищення мінімальної заробітної плати на 38%, що Кабмін планує провести у 2021 році, не є обгрунтованим.

Про це Українським Новинам повідомив заступник голови Федерації роботодавців України Сергій Біленький.

"Що стосується мінімальної заробітної плати, то планується її значне збільшення. Мінімальна зарплата буде збільшуватися в три етапи. На першому етапі, з 1 вересня 2020, наскільки мені відомо, зарплата становитиме 5 тис. гривень; з 1 січня 2021 – це вже 6 тис. гривень. Ну і з 1 липня 2021 мінімальна зарплата зросте до 6,5 тис. гривень. Це збільшення до сьогоднішнього рівня на 38%. Якщо ми подивимося на показники розвитку економіки, промисловості, ВВП, на показники інфляції, то побачимо, що підстав для настільки значного збільшення (мінімальної заробітної плати) немає", - повідомив Біленький.

Також він зазначив, що на цей час в Україні економіка ще навіть не почала відновлюватися після глибокого падіння, обумовленого у тому числі карантинними обмеженнями.

Продуктивність праці не зростає, інфляція дуже низька, тому для багатьох сфер економіки підвищення мінімальної заробітної плати може стати критичним фактором падіння конкурентоспроможності; це стосується в тому числі і промисловості.

Крім того, це може стати причиною краху мікробізнесу та малого бізнесу, особливо в так званих депресивних регіонах, де зарплати набагато нижче, ніж, приміром, у Києві.

Також Біленький повідомив, що цілком ймовірно збільшення рівня тінізації ринку праці.

"Сьогодні, за різними оцінками, рівень тінізації складає близько 40-50%, і це без підвищення (мінімальної зарплати). Якщо станеться таке підвищення, то, напевно, досить значна частина підприємців теж захоче "піти в тінь". Тому рівень тінізації ринку праці, ймовірно, ще більш зросте", - зазначив Біленький.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує збільшити мінімальну зарплату до 6 тис. гривень з 1 січня 2021 року.

При цьому мінімальна зарплата з 1 січня встановлена у розмірі 4 723 гривні.

У травні середня заробітна плата збільшилася проти квітня на 1,1%, або на 112 гривень до 10 542 гривень на місяць.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований у Києві - 15 278 гривень/місяць, найнижчий у Чернівецькій області - 7 560 гривень/місяць.

Тим часом, за травень борги із зарплати зросли майже на 5%.