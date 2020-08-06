Проект рішення про обов'язкове щоденне виконання Гімну школярами знаходиться на підписі у Кличка, – Київрада

Рішення Київської міської ради про обов'язкове щоденне виконання Гімну України учнями загальноосвітніх шкіл було дійсно прийнято на пленарному засіданні ради 30 липня 2020 року і зараз прямує на підпис Київському міському голові Віталію Кличку.

Про це йдеться у відповіді Київради на інформаційний запит Українських Новин.

"... Проект рішення Київської міської ради "Про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками в закладах загальної середньої освіти Державного Гімну України" (від 14.07.2020 №08/231-1740) розглянутий і прийнятий на пленарному засіданні більшістю від загального складу Київської міської ради... Текст рішення Київської міської ради оформляється для підпису київським міським головою і буде пересланий Вам додатково", - вказано у відповіді.

При цьому закон "Про Державний Гімн України" не передбачає обов'язкового виконання Гімну в побутових процесах, яким є щоденний початок занять в загальноосвітніх школах, а тільки на урочистих заходах. Так, зокрема, виконанням Гімну не супроводжуються пленарні засідання місцевих органів влади, таких як Київрада, їх підрозділів та робочих органів.

Згідно ст. 2 закону "Про Державний Гімн України", починаються і закінчуються виконанням Гімну України урочисті заходи загальнодержавного значення. А музичне виконання Державного Гімну здійснюється під час проведення офіційних державних церемоній та інших заходів. Таким чином, щоденне виконання державного гімну України в школах позбавить його урочистості і перетворить у буденність.

При цьому ст. 3 встановлює відповідальність за наругу над Державним Гімном України.

Як повідомлялося раніше, депутат Київради і голова Комісії з питань законності, правопорядку і запобігання корупції Олег Бондарчук повідомив, що на засіданні Київради за пропозицією депутатів від партії "Свобода" було прийнято рішення про обов'язкове щоденне виконання Державного Гімну учнями шкіл.

Соціальні мережі висміяли і засудили рішення влади виконувати Гімн в школах.

Після чого Київрада пояснила, що виконання Гімну в школах кожен день є рекомендацією, а не обов'язковою вимогою.