подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
31.07.20 12:00 Круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения"

  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Вся надежда на новый созыв Рады: соцсети высмеивают и осуждают решение властей исполнять гимн в школах
31 июля 2020, пятница, 10:52 21
Общество 2020-07-31T10:53:10+03:00
Українські Новини
Вся надежда на новый созыв Рады: соцсети высмеивают и осуждают решение властей исполнять гимн в школах

Вся надежда на новый созыв Рады: соцсети высмеивают и осуждают решение властей исполнять гимн в школах

Елизавета Кесельман
Киеврада, Гимн, Гимн Украины, школы Киева, исполнение гимна в школах
Флаг Украины. Фото: pixabay
Флаг Украины. Фото: pixabay

В социальных сетях начали открыто высмеивать постановление Киевского городского совета об исполнении в школах гимн Украины. В частности, журналисты, активисты, и другие деятели разных сфер считают, что данное решение является абсурдным, и призывают власти срочно отрегулировать этот вопрос. 

"Как петь в киевских школах петь гимн, если обучение будит дистанционным? Через зум? Скайп? Гугл хэнгаутс? Киевраде срочно надо отрегулировать данный вопрос. Других же проблем у нас нема Кастрюли, наверное, припасли на следующий год. Не все ж реформы образования в один год проводить", – написала на своей странице в Facebook журналистка издания "Страна" Олеся Медведева. 

Скриншот: Facebook /Олеся МедведеваСкриншот: Facebook /Олеся Медведева

"Остаётся надеятся на адекватность следующего созыва рады, где точно не будет Свободы...", пишет Кристина Гречанюк. 

Скриншот: Кристина ГречанюкСкриншот: Facebook/Кристина Гречанюк

"Киеврада обязала школы города исполнять государственный гимн. Почему они сами не начинают свой день с этого, а детей заставляют? Выходили б каждое утро в 8.45 всей мэрией на Крещатик петь гимн. Кличко впереди. Депаратаменты сзади. А в 8.30 Шмыгаль мог бы с Кабмином на Грушевского петь. В 6.00 конечно должен задавать тон Президент на Банковой. А после 9 можно петь остальным - НАБУ, СБУ, САП. Если они патриоты конечно. Это ж главная реформа, которой нам так не хватало! Какие там пробки и метро на троещину - всем городом будем петь гимн и другие революционные песни!", – написал на своем Facebook Денис Иванеско.

Скриншот: Facebook/ Денис ИванескоСкриншот: Facebook/ Денис Иванеско

Большинство пользователей социальных сетей осуждают такое решение властей, приводя разные аргументы, и саркастически высмеивая. 

 

Комментарии Олеси Медведевой и Marina ShevchenkoКомментарии Олеси Медведевой и Marina Shevchenko

Комментарий Augustas SlavaКомментарий Augustas Slava

Как сообщали Українські Новини, тем временем, возле "Родины-матери" начали устанавливать 90-метровый флагшток. Обещают закончить ко Дню Государственного флага. 

Больше новостей о: Киеврада Гимн Гимн Украины школы Киева исполнение гимна в школах

У Кличко хотят застроить Чкаловский сквер...
Порошенко пообещал молиться за Украину и спел гимн...
Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн У...
Школы и детсады откроют в Киеве не ранее чем через...
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
С августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО
Новости
Флаг Украины. Фото: pixabay
Вся надежда на новый созыв Рады: соцсети высмеивают и осуждают решение властей исполнять гимн в школах 10:52
С августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО 10:50
Доллар и евро подскочили перед выходными. Курс валют на 31 июля 10:30
За сутки количество проведенных тестов на антитела к COVID-19 выросло почти на 11% 10:30
Оборот наличных денег
В 1-м полугодии сумма наличных в обращении выросла на 14,4% до 486,3 млрд гривен 10:17
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
больше новостей
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
С августа тариф на газ будут считать по-новому. Что ждет украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok