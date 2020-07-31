Вся надежда на новый созыв Рады: соцсети высмеивают и осуждают решение властей исполнять гимн в школах

В социальных сетях начали открыто высмеивать постановление Киевского городского совета об исполнении в школах гимн Украины. В частности, журналисты, активисты, и другие деятели разных сфер считают, что данное решение является абсурдным, и призывают власти срочно отрегулировать этот вопрос.

"Как петь в киевских школах петь гимн, если обучение будит дистанционным? Через зум? Скайп? Гугл хэнгаутс? Киевраде срочно надо отрегулировать данный вопрос. Других же проблем у нас нема Кастрюли, наверное, припасли на следующий год. Не все ж реформы образования в один год проводить", – написала на своей странице в Facebook журналистка издания "Страна" Олеся Медведева.

Скриншот: Facebook /Олеся Медведева

"Остаётся надеятся на адекватность следующего созыва рады, где точно не будет Свободы...", – пишет Кристина Гречанюк.

Скриншот: Facebook/Кристина Гречанюк

"Киеврада обязала школы города исполнять государственный гимн. Почему они сами не начинают свой день с этого, а детей заставляют? Выходили б каждое утро в 8.45 всей мэрией на Крещатик петь гимн. Кличко впереди. Депаратаменты сзади. А в 8.30 Шмыгаль мог бы с Кабмином на Грушевского петь. В 6.00 конечно должен задавать тон Президент на Банковой. А после 9 можно петь остальным - НАБУ, СБУ, САП. Если они патриоты конечно. Это ж главная реформа, которой нам так не хватало! Какие там пробки и метро на троещину - всем городом будем петь гимн и другие революционные песни!", – написал на своем Facebook Денис Иванеско.

Скриншот: Facebook/ Денис Иванеско

Большинство пользователей социальных сетей осуждают такое решение властей, приводя разные аргументы, и саркастически высмеивая.

Комментарии Олеси Медведевой и Marina Shevchenko

Комментарий Augustas Slava

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