Исполнение гимна в школах каждый день — рекомендация, а не обязательство, — Киевсовет

Исполнение гимна в школах является рекомендацией, а не обязательством.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского городского совета, передают Українськi Новини.Отмечается, что Киевсовет рекомендовал столичным школам начинать день с гимна Украины, а также исполнять его во время проведения торжественных мероприятий.Соответствующее решение поддержали 64 депутата Киевсовета на пленарном заседании 30 июля."Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один закон не предусматривает полномочий Киевсовета поручать департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного гимна Украины.Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять гимн, но никоим образом не обязывает это делать. Исполнение гимна в школах Как сообщали Українські Новини, соцсети высмеяли решение властей исполнять гимн в школах. Тем временем учебный год в Украине начнется вовремя 1 сентября.