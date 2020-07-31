Исполнение гимна в школах каждый день — рекомендация, а не обязательство, — Киевсовет

Исполнение гимна в школах является рекомендацией, а не обязательством.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского городского совета, передают Українськi Новини.



Отмечается, что Киевсовет рекомендовал столичным школам начинать день с гимна Украины, а также исполнять его во время проведения торжественных мероприятий.



Соответствующее решение поддержали 64 депутата Киевсовета на пленарном заседании 30 июля.



"Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.



Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один закон не предусматривает полномочий Киевсовета поручать департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного гимна Украины.



Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять гимн, но никоим образом не обязывает это делать.

Исполнение гимна в школах

Как сообщали Українські Новини, соцсети высмеяли решение властей исполнять гимн в школах.



Тем временем учебный год в Украине начнется вовремя 1 сентября.







