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  • Рост рейтинга Кличко в полтора раза показал нежелание киевлян превращать город в клон парламента, — Голобуцкий
04 августа 2020, вторник, 17:50 733
Общество 2020-08-04T17:51:29+03:00
Українські Новини
Рост рейтинга Кличко в полтора раза показал нежелание киевлян превращать город в клон парламента, — Голобуцкий

Рост рейтинга Кличко в полтора раза показал нежелание киевлян превращать город в клон парламента, — Голобуцкий

Валерия Драгомирова
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Рейтинг Виталия Кличко вырос за 5 месяцев в полтора раза - и это лучший отчет о его работе. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политолог Алексей Голобуцкий.

Он напомнил, что последние социсследования показывают дальнейший рост мэрского рейтинга Виталия Кличко.

"Пока не начав даже избирательную кампанию, он уже имеет почти 42%. В настоящее время он набирает больше голосов, чем пять ближайших конкурентов вместе взятых. В общем, за последние 5 месяцев рейтинг Кличко вырос в 1,5 раза. И это лучший отчет о его работе", - подчеркнул Голобуцкий.

Эксперт отметил две тенденции: первая - положительная оценка киевлянами работы мэра.

"Во-первых, высокий рейтинг - это реакция на работу Кличко, особенно в период коронакризыса. Но не только ее: прошло несколько месяцев, но поддержка продолжает расти. Поэтому киевляне положительно оценивают работу Кличко на его должности", - написал Голобуцкий.

Вторая тенденция, по мнению политолога, - не желание киевлян превращать Киевсовет на клон парламента.

"Во-вторых, социсследования свидетельствуют о желании киевлян иметь во главе города мэра-управленца, а не представителя олигархов или парламентских партий. И, что характерно, они не ведутся на популистов. То есть вторая Верховная Рада на уровне города киевлянам не нужна", - подытожил Голобуцкий.

Согласно данным Социологической группы "Рейтинг" глава Киева Виталий Кличко лидирует на мэрских выборах - за него готовы проголосовать почти 42% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Рейтинг Кличко вырос и почти в 1,5 раза за 5 месяцев: в феврале он был меньше 30%, в апреле-мае - менее 40%. Также Кличко продолжает опережать конкурентов: разрыв с ближайшим преследователем - более 3,5 раза.

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля. Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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