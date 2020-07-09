До дистанційного навчання з вересня Україна не готова, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки що технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021 у вересні навчання проходило дистанційно.

Про це він повідомив журналістам у Волинській області, передають Українські Новини.

"Поки не можу сказати (про формат). Якщо говорити про вересень, то я вважаю, що технічно ми ще не готові. Для дистанційного навчання необхідно, щоб у нас 3G і 4G були по всій країні", — сказав він.

Президент додав, що формат буде залежати від ситуації з коронавірусом, яка не завжди прогнозована і контрольована.

З його слів, поки в Україні не спостерігається друга хвиля захворюваності.

"Ми віримо, що не буде хвилі і тому діти зможуть навчатися в нормальному соціальному середовищі і нормально спілкуватися", — сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Київ рекомендує школам навчати дітей дистанційно з вересня.

Раніше Міносвіти розповіли, як можуть навчатися учні з 1 вересня.