До дистанційного навчання з вересня Україна не готова, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки що технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020\/2021 у вересні навчання проходило дистанційно. Про це він повідомив журналістам у Волинській області, передають Українські Новини. "Поки не можу сказати (про формат). Якщо говорити про вересень, то я вважаю, що технічно ми ще не готові. Для дистанційного навчання необхідно, щоб у нас 3G і 4G були по всій країні", — сказав він. Президент додав, що формат буде залежати від ситуації з коронавірусом, яка не завжди прогнозована і контрольована. З його слів, поки в Україні не спостерігається друга хвиля захворюваності. "Ми віримо, що не буде хвилі і тому діти зможуть навчатися в нормальному соціальному середовищі і нормально спілкуватися", — сказав Зеленський. Як повідомляли Українські Новини, Київ рекомендує школам навчати дітей дистанційно з вересня. Раніше Міносвіти розповіли, як можуть навчатися учні з 1 вересня.