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09 липня 2020, четвер, 11:51 9
Суспільство 2020-07-09T13:30:03+03:00
Українські Новини
До дистанційного навчання з вересня Україна не готова, — Зеленський

До дистанційного навчання з вересня Україна не готова, — Зеленський

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, Навчання, Карантин в школах, Коронавірус, Карантин в Україні, Дистанційне навчання
Школа. Дистанційна освіта. Фото: pixabay
Школа. Дистанційна освіта. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки що технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021 у вересні навчання проходило дистанційно.

Про це він повідомив журналістам у Волинській області, передають Українські Новини.

"Поки не можу сказати (про формат). Якщо говорити про вересень, то я вважаю, що технічно ми ще не готові. Для дистанційного навчання необхідно, щоб у нас 3G і 4G були по всій країні", — сказав він.

Президент додав, що формат буде залежати від ситуації з коронавірусом, яка не завжди прогнозована і контрольована.

З його слів, поки в Україні не спостерігається друга хвиля захворюваності.

"Ми віримо, що не буде хвилі і тому діти зможуть навчатися в нормальному соціальному середовищі і нормально спілкуватися", — сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Київ рекомендує школам навчати дітей дистанційно з вересня.

Раніше Міносвіти розповіли, як можуть навчатися учні з 1 вересня.

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