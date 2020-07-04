В різні зміни і частково онлайн. У Міносвіти розповіли, як школярі можуть вчитися з 1 вересня

Формат навчання для школярів з 1 вересня в Міністервстві освіти можуть змінити в той час, як навчальний рік в школах закінчився дистанційно.

Про це виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповів в інтерв'ю виданню LB.ua.

"Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знову дистанційний режим. Але першокласники мають відчути всю соціалізацію в школі", - розповів він.

У Міносвіти розробляють запасні варіанти для навчання.

"Можливо, змішана форма відвідування школи - частково оффлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти за змінами ходити. Потрібно напрацювати матеріали не тільки безпеки санітарних умов, але і умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію", - заявив в. о. міністра освіти.

За словами Шкарлета, батьки зазначають, що дистанційна освіта - це не зовсім освіта.

"Я спілкувався цей час з величезною кількістю батьків, які наполегливо звертають увагу на те, що дистанційна освіта - це не зовсім освіта. Якщо в сім'ї один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша школа, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звичайно, батьки мають сидіти з дитиною, але їм треба заробляти на життя. Це величезна соціальна проблема. Якщо у нас буде тільки дистанційне навчання - буде соціальне сирітство", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, у Міносвіти планують розпочати навчальний рік для першокурсників з 17 вересня.

Крім того, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.