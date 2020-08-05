У Бейруті — надзвичайний стан і триденна жалоба

Через вибух у Бейруті, під час якого загинули 133 людини і понад 4 тисячі зазнали поранень станом на 5 серпня, у Лівані оголосили триденний траур і ввели режим надзвичайного стану. Про це повідомляє видання "CNN", передають Українські Новини. Влада Лівану ввели режим надзвичайного стану. З слів міністра інформації країни Мана Абдель Самад Наджда, надзвичайний стан вводиться на два тижні і при необхідності може бути продовжено. "Вище військове відомство несе безпосередню відповідальність за забезпечення безпеки в місті ", — сказано в повідомленні. Також уряд Лівану виступив із заявою про необхідність взяти під домашній арешт всіх причетних до зберігання вибухонебезпечного амонію в бейрутському порту з моменту прибуття вантажу в місто. Раніше Українські Новини повідомляли, 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух, під час якого постраждало багато людей. Через потужний вибух в Бейруті серед постраждалих співробітники посольства Нідерландів, включаючи дружину посла Нідерландів у Лівані. Крім того, постраждали кілька українців, серйозних травм і загиблих серед них немає.