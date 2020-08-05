У Бейруті — надзвичайний стан і триденна жалоба

Через вибух у Бейруті, під час якого загинули 133 людини і понад 4 тисячі зазнали поранень станом на 5 серпня, у Лівані оголосили триденний траур і ввели режим надзвичайного стану . Про це повідомляє видання " CNN ", передають Українські Новини.

Влада Лівану ввели режим надзвичайного стану. З слів міністра інформації країни Мана Абдель Самад Наджда, надзвичайний стан вводиться на два тижні і при необхідності може бути продовжено.

"Вище військове відомство несе безпосередню відповідальність за забезпечення безпеки в місті ", — сказано в повідомленні.

Також уряд Лівану виступив із заявою про необхідність взяти під домашній арешт всіх причетних до зберігання вибухонебезпечного амонію в бейрутському порту з моменту прибуття вантажу в місто.

Раніше Українські Новини повідомляли, 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух, під час якого постраждало багато людей.

Через потужний вибух в Бейруті серед постраждалих співробітники посольства Нідерландів, включаючи дружину посла Нідерландів у Лівані.

Крім того, постраждали кілька українців, серйозних травм і загиблих серед них немає.