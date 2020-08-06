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  • "Нафтогаз" закупив у приватного підприємця iPad майже по 40 тисяч гривень за штуку
06 серпня 2020, четвер, 07:15 7
Економіка 2020-08-06T07:45:01+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" закупив у приватного підприємця iPad майже по 40 тисяч гривень за штуку

"Нафтогаз" закупив у приватного підприємця iPad майже по 40 тисяч гривень за штуку

Надежда Комендантова
Нефтегаз, iPad, Закупівлі
Нефтегаз.
Нефтегаз.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" домовилася з фізичною особою - підприємцем Олексієм Романенко про постачання 12 планшетів iPad Pro за 464 тис. гривень після того, як компанія нещодавно закупила програмне забезпечення на 2 млн євро.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, ТОВ "Нафтогаз цифрові технології" домовилася про закупівлю 12 планшетів iPad Pro Wi-Fi + Cellular з об'ємом пам'яті 256 Гб і 12 Smart Keyboard Folio для iPad Pro за 464 тис. гривень.

Терміни поставки товару - з 18 червня по 12 липня.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році група "Нафтогаз" збільшила чистий прибуток в 5,5 разів, або на 51,7 млрд гривень, до 63,3 млрд гривень, з яких 55,7 млрд гривень кошти отримані від компанії "Газпром" (Росія) за результатами позитивного рішення в арбітражі по транзитному контракту.

Тим часом, членам наглядової ради "Нафтогазу" встановили максимальний розмір місячного винагороди в 246,8 тисяч.

Також "Нафтогаз" хотів надрукувати звіт компанії за 353,9 тис. гривень.

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