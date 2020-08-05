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05 серпня 2020, середа, 12:55 10
Економіка 2020-08-05T14:50:09+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" на кавомашину та приготування кави хоче витратити 120 тис. гривень

"Укроборонпром" на кавомашину та приготування кави хоче витратити 120 тис. гривень

Елена Литвин
Тендер, Укроборонпром, Кава
Кава. Фото: pixabay.com
Кава. Фото: pixabay.com

Після того, як державний концерн "Укроборонпром" домовився з приватним підприємством "Кава тревел" (Харків) про закупівлю кавомашини за 25 тис. гривень після того, як Укроборонпром" купив 500 журналів Forbes.

Водночас найнижчу ціну 95,55 тис. гривень в іншому тендері на надання послуги з приготування кави запропонував фізична особа-підприємець Олександр Стужук.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, "Кава тревел" поставить італійську кавоварку OCS SAE Aulika, яка здатна зварити до 130 каво-молочних напоїв на годину, має капучинатор, фільтр для води і кавомолку.

Термін поставки: 20 липня - 1 серпня.

В іншому тендері "Укроборонпрому" на закупівлю послуг з приготування кави виграв ФОП Стужук з пропозицією 95,5 тис. гривень.

Також в цьому тендері брав участь ФОП Ващилко з пропозицією 110,7 тис. гривень.

Послугами будуть користуватися 250 співробітників, орієнтовна кількість порцій на 4 місяці (вересень-грудень) становить 30 000 порцій.

Послуги надаються шляхом використання 2 вендінгових кавових автоматів (на 3-му і 5-му поверхах), які мають готувати американо, еспресо, ірландський капучино, шоколад, латте, капучино, мокачино, чай.

Як повідомляли Українські Новини, Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм задекларував 1,1 млн гривень доходу в 2019.

Раніше повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" найбільше заборгували із виплати зарплати у Києві. Найбільшими боржниками є ДП НДІ "Квант", ВАТ "Завод "Маяк", ДП " КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ "Буревісник", ВАТ КБ "Артилерійське озброєння" з сумарною заборгованістю по виплаті зарплат у сумі 90,9 млн гривень.

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