"Укроборонпром" на кавомашину та приготування кави хоче витратити 120 тис. гривень

Після того, як державний концерн "Укроборонпром" Forbes. домовився з приватним підприємством "Кава тревел" (Харків) про закупівлю кавомашини за 25 тис. гривень після того, як Укроборонпром" купив 500 журналів

Водночас найнижчу ціну 95,55 тис. гривень в іншому тендері на надання послуги з приготування кави запропонував фізична особа-підприємець Олександр Стужук.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, "Кава тревел" поставить італійську кавоварку OCS SAE Aulika, яка здатна зварити до 130 каво-молочних напоїв на годину, має капучинатор, фільтр для води і кавомолку.

Термін поставки: 20 липня - 1 серпня.

В іншому тендері "Укроборонпрому" на закупівлю послуг з приготування кави виграв ФОП Стужук з пропозицією 95,5 тис. гривень.

Також в цьому тендері брав участь ФОП Ващилко з пропозицією 110,7 тис. гривень.

Послугами будуть користуватися 250 співробітників, орієнтовна кількість порцій на 4 місяці (вересень-грудень) становить 30 000 порцій.

Послуги надаються шляхом використання 2 вендінгових кавових автоматів (на 3-му і 5-му поверхах), які мають готувати американо, еспресо, ірландський капучино, шоколад, латте, капучино, мокачино, чай.

Як повідомляли Українські Новини, Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм задекларував 1,1 млн гривень доходу в 2019.

Раніше повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" найбільше заборгували із виплати зарплати у Києві. Найбільшими боржниками є ДП НДІ "Квант", ВАТ "Завод "Маяк", ДП " КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ "Буревісник", ВАТ КБ "Артилерійське озброєння" з сумарною заборгованістю по виплаті зарплат у сумі 90,9 млн гривень.