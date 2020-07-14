"Нафтогаз" закупив програмне забезпечення на 2 млн євро

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" домовилася про закупівлю програмного забезпечення з Cornerstone OnDemand International Ltd. (Великобританія) за 1,97 млн євро. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Відповідно до тендерної документації, предметом закупівлі є програмне забезпечення (ПЗ) Cornerstone Unified Talent Management, послуги з впровадження програмного забезпечення та додаткові послуги з впровадження та налаштування ПЗ. Термін надання програмного забезпечення з 1 травня 2020 по 31 грудня 2022 року, послуг впровадження - до 24 грудня 2020 року та додаткових послуг до 31 грудня 2022 року. Компанія Cornerstone OnDemand International є постачальником хмарного програмного забезпечення. Як повідомляли Українські Новини, як перевести куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція. Також "Нафтогаз" знизив ціну на газ для для населення майже на 6% на червень. При цьому "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промспоживачів на 8,7-9,7% на липень.