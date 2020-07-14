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14 липня 2020, вівторок, 17:01 8
Економіка 2020-07-14T18:00:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" закупив програмне забезпечення на 2 млн євро

"Нафтогаз" закупив програмне забезпечення на 2 млн євро

Григорий Яковенко
Нафтогаз, Prozorro, Закупівлі
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" домовилася про закупівлю програмного забезпечення з Cornerstone OnDemand International Ltd. (Великобританія) за 1,97 млн євро.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, предметом закупівлі є програмне забезпечення (ПЗ) Cornerstone Unified Talent Management, послуги з впровадження програмного забезпечення та додаткові послуги з впровадження та налаштування ПЗ.

Термін надання програмного забезпечення з 1 травня 2020 по 31 грудня 2022 року, послуг впровадження - до 24 грудня 2020 року та додаткових послуг до 31 грудня 2022 року.

Компанія Cornerstone OnDemand International є постачальником хмарного програмного забезпечення.

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Також "Нафтогаз" знизив ціну на газ для для населення майже на 6% на червень.

При цьому "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промспоживачів на 8,7-9,7% на липень.

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