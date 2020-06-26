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26 червня 2020, пʼятниця, 17:19 10
Економіка 2020-06-26T18:45:02+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" купив 500 журналів Forbes за 43,5 тис. гривень

"Укроборонпром" купив 500 журналів Forbes за 43,5 тис. гривень

Григорий Яковенко
Forbes, Укроборонпром, Prozorro
"Укроборонпром". Фото: ukroboronprom.com.ua

Державний концерн "Укроборонпром" закупив 500 журналів Forbes за 43,5 тис. гривень після того, як витратив 132 тис. гривень на новий дизайн свого офісу.

Про це передають Українські Новини з посиланням на дані в системі публічних закупівель ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, "Укроборонпром" домовився з ТОВ "Уяви!" про закупівлю 500 випусків журналу Forbes за червень 2020 року.

Строк поставки товарів з 25 червня по 2 серпня.

ТОВ "Уяви!" займається виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм, а також організацією конференцій і торговельних виставок, виданням книг та газет.

10% акцій компанії належить Володимиру Федорин; 90% акцій швейцарської компанії "МіМіЕр Трейд С. А.".

Як повідомляли Українські Новини, Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм задекларував 1,1 млн гривень доходу в 2019.

Раніше повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" найбільше заборгували із виплати зарплати у Києві. Найбільшими боржниками є ДП НДІ "Квант", ВАТ "Завод "Маяк", ДП " КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ "Буревісник", ВАТ КБ "Артилерійське озброєння" з сумарною заборгованістю по виплаті зарплат у сумі 90,9 млн гривень.

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