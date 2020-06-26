"Укроборонпром" купив 500 журналів Forbes за 43,5 тис. гривень

Державний концерн "Укроборонпром" закупив 500 журналів Forbes за 43,5 тис. гривень після того, як витратив 132 тис. гривень на новий дизайн свого офісу.

Про це передають Українські Новини з посиланням на дані в системі публічних закупівель ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, "Укроборонпром" домовився з ТОВ "Уяви!" про закупівлю 500 випусків журналу Forbes за червень 2020 року.

Строк поставки товарів з 25 червня по 2 серпня.

ТОВ "Уяви!" займається виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм, а також організацією конференцій і торговельних виставок, виданням книг та газет.

10% акцій компанії належить Володимиру Федорин; 90% акцій швейцарської компанії "МіМіЕр Трейд С. А.".

Як повідомляли Українські Новини, Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм задекларував 1,1 млн гривень доходу в 2019.

Раніше повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" найбільше заборгували із виплати зарплати у Києві. Найбільшими боржниками є ДП НДІ "Квант", ВАТ "Завод "Маяк", ДП " КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ "Буревісник", ВАТ КБ "Артилерійське озброєння" з сумарною заборгованістю по виплаті зарплат у сумі 90,9 млн гривень.